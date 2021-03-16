Красноярск, , 12:14 — REGNUM Красноярский краевой суд 16 марта, учтя позицию прокурора, признал законным постановление Железнодорожного районного суда Красноярска от 20 февраля о продлении экс-министру лесного хозяйства края Димитрию Маслодудову срока содержания под стражей до семи месяцев — до 16 апреля 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, Маслодудов обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

По версии следствия, будучи министром лесного хозяйства Красноярского края, он получил 4 млн рублей за способствование заключению контрактов с коммерческой организацией по осуществлению санитарных рубок лесных насаждений.

Суд апелляционной инстанции отклонил доводы защитников экс-министра об отсутствии необходимости содержания Маслодудова под стражей, посчитав их необоснованными. Судебное решение оставлено без изменения.

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