Лондон, , 12:14 — REGNUM Власти Великобритании планируют увеличить количество термоядерных зарядов для ракет подводных лодок королевства со 180 до 260. Об этом сообщает Guardian.

Отмечается, что сегодня, 16 марта, премьер-министр Британии Борис Джонсон намерен объявить об изменениях в военной политике Соединенного Королевства.

Так, в документе, который оказался в распоряжении издания, говорится о перевооружении армии на 10 млрд фунтов в ответ на предполагаемые угрозы со стороны России и Китая.

Увеличение количество ядерных боеголовок является «признанием изменения обстановки в сфере безопасности», говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великобритании комитетом по вопросам обороны палаты общин парламента был подготовлен доклад с прогнозами возможных исходов военного противостояния вооруженных сил Соединенного Королевства с российской армией.

Согласно выводам авторов доклада, противостояние бронетанковых подразделений в случае вооруженного конфликта с Россией для Великобритании, с очень большой долей вероятности, закончится однозначным поражением.

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