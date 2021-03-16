Уфа, , 12:38 — REGNUM До 25 марта продлен режим самоизоляции для пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями в Башкирии. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Соответствующий указ от 10 марта 2021 года о внесении изменений в указ о режиме повышенной готовности в Башкирии опубликован 16 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу, теперь в республике можно проводить без ограничений по посещаемости матчи Континентальной хоккейной лиги, чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги, другие матчи чемпионатов РФ среди профессионалов, а также прочие официальные состязания и спортивные мероприятия.

Без ограничений по посещаемости могут также работать театры, кинотеатры и другие учреждения культуры.

В документе указано, что школьные столовые могут заполняться не более чем на 85% от их вместимости.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии за сутки выявили 120 случаев заражения коронавирусом