Нур-Султан, , 12:13 — REGNUM Загруженность инфекционных больниц в Казахстане достигла 24%, заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства.

По его словам, в Казахстане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Показатель репродуктивности вируса в среднем по стране составляет 1,1.

Глава правительства считает, что рост заболеваемости связан с несоблюдением населением ограничительных мер. Мамин отметил важность вакцинации в борьбе с коронавирусом.

Власти республики планируют значительно расширить число вакцинируемых в апреле 2021 года. Премьер-министр считает, что это внесет весомый вклад в борьбу с пандемией и восстановление экономики.

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