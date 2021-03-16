Симферополь, , 12:13 — REGNUM В Республике Крым разгорается новый скандал вокруг чиновника — на этот раз его героем стал заместитель председателя правительства Республики Крым Евгений Кабанов.

В Сети появилось письмо за подписью первого заместителя гендиректора по производству компании «Аэрофлот» в адрес полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе, в котором сообщается об инциденте 23 февраля на рейсе SU-1624 из московского «Шереметьево» в Симферополь. В письме, в частности, указывается, что при выполнении данного рейса пассажир по фамилии Кабанов «неоднократно нарушал правила поведения пассажиров при предполетном обслуживании и на борту ВС в части использования средств индивидуальной защиты», а многократные замечания «игнорировал».

»После посадки в Симферополе Кабанов Е.К. был передан сотрудникам правоохранительных органов. При покидании воздушного судна Кабанов Е.К. нецензурно выругался в адрес бортпроводников рейса, оскорбив их достоинство», — также говорится в письме.

«По имеющейся информации, Кабанов Е.К. является заместителем председателя Совета министров Республики Крым. Сообщая в порядке информирования об инциденте, руководство ПАО «Аэрофлот» полагает, что данный инцидент не останется без вашего должного внимания», — заключается в обращении.

Оперативно уточнить, является ли письмо подлинным, корреспонденту ИА REGNUM не удалось — телефоны пресс-центра «Аэрофлота», указанные на сайте, не отвечали. Однако крымский общественник Александр Талипов, который и разместил на своей странице письмо в адрес полпреда в ЮФО, утверждает, что в «Аэрофлоте» информацию о поведении чиновника ему подтвердили. Талипов также опубликовал фотографии человека, похожего на вице-премьера правительства Крыма, находящегося в салоне самолёта без маски.

Как напоминает ИА REGNUM, это уже второй скандал с представителем исполнительной власти в Республике Крым за последнюю неделю. Ранее отличилась министр культуры региона Арина Новосельская, которая во время совещания выругалась матом в микрофон. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что не намерен наказывать Новосельскую. Грозит ли ей предусмотренная законом административная ответственность, неизвестно.

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