Усть-Канский район, Алтай, , 12:11 — REGNUM Суд в Республике Алтай огласил приговор в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла 21 сентября 2020 года.

В тот день мужчина работал на сенокосе. Поздно вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он передним колесом рулонного пресс-подборщика наехал на 57-летнего односельчанина. Последний в результате получил множественные травмы головы и груди с повреждением внутренних органов, от которых впоследствии скончался.

«Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал его виновным и назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства», — отметили в ведомстве.

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