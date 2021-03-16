Волгоград, , 12:24 — REGNUM 131 новый носитель коронавируса выявлен в Волгоградской области 16 марта, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 127 человек, скончались шесть пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В целом в Волгоградской области подтверждены 51 769 случаев заболеваний COVID-19. Завершили лечение 49 523 человека, скончались от осложнений 875 пациентов.

В стационарах находятся 2276 взрослых и 23 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1371 пациент.