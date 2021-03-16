Чита, , 12:11 — REGNUM В Забайкалье обсуждают инцидент с парашютистом, зацепившимся во время прыжка стропами за хвост вертолёта. Фотографии и видео произошедшего на на военном аэродроме Черёмушки в Чите опубликовали очевидцы в соцсетях.

По данным ИА «Чита.ру», пилот вертолёта не сразу заметил, что один из парашютистов зацепился и некоторое время продолжал лететь на полной скорости — под углом. Зачем машина сделала круг над городом и стала медленно снижаться.

На кадрах видно, что при приземлении парашютиста сильно раскачивало на стропах, а затем к вертолёту, который опустился совсем низко, подбежал человек, который, по всей видимости, помог освободиться от пут пострадавшему. О состоянии мужчины в настоящий момент пока ничего не известно.