Сан-Франциско, США, , 12:10 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 128:97.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Лейкерс» Монтрезл Харрис, записавший в свой актив 27 очков. Кроме того, форвард Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 22 очков, 10 подборов и 11 результативных передач.

В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал разыгрывающий Стефен Карри, набравший 27 очков.

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