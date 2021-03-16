Оренбург, 16 марта, 2021, 12:07 — ИА Регнум. На приобретение жилья для собственников квартир двух подъездов аварийного дома на ул. Одесская в Оренбурге выделено 60 млн рублей: 30 млн рублей направлены на эти цели правительством региона и 30 млн рублей выделены из резервного фонда города, сообщает пресс-служба мэрии.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

Решение о выделении финансов на приобретении нового жилья за счет региона принято вечером 15 марта на заседании областного правительства. Третий и четвертый подъезды расселены 30 декабря 2020 года. Еще в двух подъездах люди продолжают проживать.

Как заверили в горадминистрации, экстренного расселения не требуется. Управляющая компания регулярно ведет мониторинг состояния здания. До конца весны специалисты мэрии планируется провести очередное обследование дома с целью выявления динамики разрушения здания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с декабря 2020 года в Оренбурге действует режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения многоэтажного дома 1967 года постройки. Дом признан аварийном в 2019 году, а расселение, согласно плану, должны провести до 2028 года. Однако состояние здание начало ухудшаться, в связи с чем в экстренном порядке пришлось расселять два подъезда.