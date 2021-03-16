В Ярославле умер хоккеист, получивший травму в матче МХЛ
Ярославль, 16 марта, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Ярославле скончался капитан МХК «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимур Файзутдинов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на МХК «Динамо».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, игрок получил травму 12 марта во время матча ярославского «Локо» и «Динамо», все последующие дни он находился в реанимации больницы имени Соловьева.
«Сегодня ушел из жизни защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов. Клуб выражает соболезнования родным и близким Тимура. Тимур Файзутдинов получил травму в игровом моменте матча против «Локо». Шайба попала в область головы, игрок был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Врачи боролись за его жизнь три дня. Навсегда в «Динамо». Навечно в наших сердцах», — говорится в сообщении МХК «Динамо».
Хоккеисту было всего 19 лет. Матчи в Континентальной, Высшей и Молодежной хоккейной лигах будут начинаться с минуты молчания в память о скончавшемся игроке.