Ярославль, 16 марта, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Ярославле скончался капитан МХК «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимур Файзутдинов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на МХК «Динамо».

МХК Динамо Тимур Файзутдинов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, игрок получил травму 12 марта во время матча ярославского «Локо» и «Динамо», все последующие дни он находился в реанимации больницы имени Соловьева.

«Сегодня ушел из жизни защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов. Клуб выражает соболезнования родным и близким Тимура. Тимур Файзутдинов получил травму в игровом моменте матча против «Локо». Шайба попала в область головы, игрок был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Врачи боролись за его жизнь три дня. Навсегда в «Динамо». Навечно в наших сердцах», — говорится в сообщении МХК «Динамо».

Хоккеисту было всего 19 лет. Матчи в Континентальной, Высшей и Молодежной хоккейной лигах будут начинаться с минуты молчания в память о скончавшемся игроке.