Приштина, , 18:42 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 15 марта назначила проведение учреждающего собрания парламента Косово на 10:00 (время местное) 22 марта.

Напомним, 13 марта ЦИК Косово утвердил результаты досрочных парламентских выборов 14 февраля.

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Послы Германии и Италии, а также представители Евросоюза уже призвали Косово к скорейшему формированию институтов власти — в первую очередь, правительства, а в Госдепе уже напомнили, что мир ожидает от Косово продолжения диалога об урегулировании отношений с Сербией.

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