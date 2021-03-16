Сеул, , 12:29 — REGNUM По состоянию на конец февраля 2021 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $90,03 млрд, что на $650 млн больше по сравнению с январем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Известно, что это самый большой прирост средств с ноября 2018 года. Эксперты отмечают, что рост показателя связано с предпочтениями юридических и физических лиц хранить сбережения в валюте на фоне нестабильности финансовых рынков, вызванной распространением коронавируса.

Объём депозитов в долларах США увеличился на $760 млн, до $76,92 млрд, в йенах — на $100 млн, до $5,35 млрд, депозиты в евро, напротив, сократились на $20 млн, до $4,34 млрд, в юанях — на $120 млн, до $1,68 млрд.

Кроме того, общий объём депозитов юридических лиц увеличился на $820 млy, до $70,5 млрд, а физических лиц — на $170 млн, до $19,5 млрд.