Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Американский актер Яфет Котто, снимавшийся таких фильмах, как «Чужой» (1979) и «Бегущий человек» (1987), ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом 16 марта сообщила супруга актера — Тесси Синахон — на своей странице в соцсети Facebook.

«Ты сыграл злодея в некоторых из своих фильмов, но для меня ты настоящий герой и для многих людей тоже. Хороший человек, хороший отец, хороший муж и достойный человек, (каких) очень редко можно найти», — говорится в сообщении Синахон.

При этом причина смерти Яфета Котто не уточняется.

Отметим, Яфет Котто стал известен по исполнению ролей в таких кинокартинах, как «Живи и дай умереть» (1973), «Чужой» (1979), «Бегущий человек» (1987), «Афера Томаса Крауна» (1999) и других.