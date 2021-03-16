Афины , , 12:34 — REGNUM Исследовательские контакты между Грецией и Турцией возобновились утром 16 марта в Афинах в преддверии саммита ЕС 25−26 марта, в ходе которого Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелль представит доклад о состоянии политических, экономических и торговых отношений между ЕС и Турцией. Об этом сообщает AMNA.

В частности, обе делегации продолжат переговоры в рамках 61-го раунда, состоявшегося 25 января в Стамбуле, с целью изучения точек соприкосновения для возможных будущих переговоров по делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны в Эгейском и Восточном Средиземноморье на основе международного права.

Греческая сторона подчеркнула, что принимает участие в предварительных переговорах с уверенностью, «добросовестностью», духом сотрудничества и конструктивным отношением. Она неоднократно давала понять, что контакты были и остаются именно исследовательскими, добавляя, что это неофициальный необязательный канал переговоров между двумя странами.