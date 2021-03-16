Лос-Анджелес, США, , 12:02 — REGNUM В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) 15 марта 2020 года вновь открылись кинотеатры. Об этом 16 марта сообщает портал Deadline.

Первой на экраны вышла картина Эдди Хуана «Буги-вуги», дистрибуцией которой занимается кинокомпания Focus Features, её премьера состоялась в кинотеатре AMC Century City 15.

Кинематографист сказал, что он впервые смотрит свой фильм в кинозале и признался, что из-за этого у него «мурашки по коже». Режиссёр поблагодарил критиков и рядовых зрителей зато, что они пришли посмотреть его фильм именно в этот день.

Ранее власти Лос-Анджелеса позволили открыться кинотеатрам при условии 25%-го заполнения залов. Решение вступило в силу в воскресенье, 14 марта 2021 года.

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