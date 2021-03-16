Берлин, , 12:24 — REGNUM В сети появился видеоролик компании BMW с мультимедийной системой iDrive восьмого поколения. Демонстрационный ролик размещён на YouTube-канале BMWBLOG.

Медиа-система будет поддерживаться операционной системой BMW 8.0. Установят новую мультимедиа на электрический кроссовер iX. Эта система отличается от предыдущих версий лучшей производительностью и быстрым доступом к облачным сервисам за счёт 5G сети.

Также специалисты компании добавили для мультимедийки опцию самообучения, а также более продвинутую функцию безопасности и персонализации.

В компании уверяют, что операционка обрабатывает данные со скоростью до 30 Гбит в секунду, что в 10−20 раз быстрее, чем у актуальной мультимедиа.

Ранее в сети были обнародованы шпионские снимки гигантского экрана мультимедийного комплекса автомобиля Audi Q4 E-Tron Sportback. Комплекс похож на мультимедиа E-Tron GT 2022 модельного года.

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