Ростов-на-Дону, , 12:01 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 марта.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались четыре женщины в возрасте от 42 до 86 лет и 41-летний мужчина. У всех пациентов имелись хронические заболевания.

За весь период пандемии не смогли победить коронавирус 3 320 жителей Ростовской области.

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