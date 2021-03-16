Тбилиси, , 12:11 — REGNUM В Грузии на трассе международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс 16 марта ввели ограничения на проезд из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог Грузии.

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По данным ведомства, на участке Гудаури — Коби запретили движение для автомобилей с прицепом или полуприцепом. Для всех других автомобильных средств движение разрешено только по лавинозащитным тоннелям.

Сообщается, что ограничения ввели из-за интенсивного снегопада и опасности схода лавин. Движение на трассе будут контролировать сотрудники патрульной полиции.

Стоит отметить, что трасса Мцхета — Степанцминда — Ларс является единственной дорогой, которая связывает Россию с Арменией.