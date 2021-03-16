Калуга, , 16:18 — REGNUM В Калужской области в 2020 году на поддержку семей с детьми было направлено более 4 млрд рублей. Из них 1,5 млрд составили средства регионального бюджета. По итогам года по показателю «суммарный коэффициент рождаемости» Калужская область занимает второе место в ЦФО, уступая Московской области. Об этом 16 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства.

В 2020 году более 22 тысяч малообеспеченных семей получили новую областную меру поддержки — ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет. Государственная помощь на основании социального контракта оказана 36 гражданам на сумму около двух миллионов рублей. В 2021 году на эти цели выделено 284,6 млн рублей (в том числе из бюджета региона — 88,2 млн рублей). Единовременную денежную выплату в 2020 году получили 2226 граждан на сумму около 10 млн рублей. На 2021 год в областном бюджете на это предусмотрено 12 млн рублей.

Развитие системы мер государственной социальной поддержки семей с детьми и особенно многодетных семей обусловило позитивные изменения в динамике роста численности детей, родившихся третьими и последующими. По показателю «суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей» Калужская область является лидером в ЦФО.

Губернатор Владислав Шапша заявил, что необходимо в полной мере использовать средства Фонда президентских грантов и оказывать помощь НКО по участию в конкурсе на их получение.

«Важным инструментом поддержки являются региональные гранты. А это 10 миллионов рублей. В равной степени с этими средствами в финансировании проектов общественных организаций готов участвовать и фонд президентских грантов, если мы обеспечим прозрачность и конкурентность в их выборе», — сказал Шапша.

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