Приштина, 16 марта 2021, 18:40 — REGNUM Косовская организация, представляющая интересы лиц с ограниченными возможностями в крае, приняла 253 инвалидных кресла в дар от немецкой благотворительной ассоциации Konvoi der Hoffnung.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из-за высокой стоимости в Косово наблюдается нехватка этого оборудования.
Абиле Сахити, состоящая в Konvoi der Hoffnung, поблагодарила за денежную поддержку и помощь в доставке оборудования членов албанской диаспоры.
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