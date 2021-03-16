Приштина, , 18:40 — REGNUM Косовская организация, представляющая интересы лиц с ограниченными возможностями в крае, приняла 253 инвалидных кресла в дар от немецкой благотворительной ассоциации Konvoi der Hoffnung.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из-за высокой стоимости в Косово наблюдается нехватка этого оборудования.

Абиле Сахити, состоящая в Konvoi der Hoffnung, поблагодарила за денежную поддержку и помощь в доставке оборудования членов албанской диаспоры.

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