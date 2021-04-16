Скопье, , 07:07 — REGNUM В Северной Македонии 15 апреля началась вакцинация лиц в возрасте младше 75 лет, подавших заявку на вакцинацию от COVID-19 на сайте «vakcinacija.mk» и через семейных врачей.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, днем ранее на стадионе «A1 Arena Boris Trajkovski» в Скопье завершилась вакцинация занятых представителей «критической инфраструктуры» — учителей, полицейских, работников СМИ и т.д. Еще раньше были привиты врачи и лица старше 75 лет. Всего вакцинировано около 30 тысяч человек, при этом страна зарезервировала поставки свыше двух миллионов доз вакцин из Китая, Великобритании, России и США.

На данный момент в больничных учреждениях страны проходят лечение 1762 пациента с диагнозом COVID-19, причем значительное число пациентов проходят кислородную терапию. Ежедневно умирает свыше 30 пациентов с данным диагнозом. Всего в стране насчитывается 20 106 активных случаев заражения коронавирусом.

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