Киев, , 12:20 — REGNUM Правительство Украины внесло на рассмотрение Верховной рады законопроект, освобождающий производителей вакцин против COVID-19 от любой ответственности за последствия вакцинации. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

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В пояснительной записке к законопроекту №5247 сказано, что Украина должна освободить производителей вакцин от ответственности за любые последствия вакцинации, поскольку это подразумевает механизм COVAX, через который на Украину поставляются вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал «абсолютно безопасной» вакцину, разработанную компанией AstraZeneca. В то же время многие страны мира отказываются от использования данного препарата, поскольку он может вызывать тромбоз у пациентов.

Отметим, на Украине вакцинируют население индийским аналогом AstraZeneca, препаратом Covishield.

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