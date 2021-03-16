Иерусалим, , 12:32 — REGNUM Более 4 млн жителей Израиля уже получили вторую дозу вакцины от коронавируса, сообщило министерство здравоохранения этой страны в своей сводке вечером 15 марта.

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Привились первой дозой в Израиле 5 186 949 человек, а второй — уже 4 250 135. Тем не менее, это ещё не победа, подчеркивает координатор борьбы с коронавирусом профессор Нахман Эш.

В комментарии для Ynet он объяснил, что для достижения коллективного иммунитета необходимо 7 млн вакцинированных, включая детей. При этом пока что детей не прививают. По мнению профессора, уже к лету Израиль сможет вернуться к допандемическому образу жизни.

Население Израиля составляет около 9,3 млн человек.