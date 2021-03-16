Ульяновск, , 11:54 — REGNUM В Ульяновской области вылечились 98 пациентов с коронавирусом, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 16 марта, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 49 317 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 101 случай заражения SARS-CoV-2.

Победили болезнь 45 908 человек, из них за последние сутки вылечились 98 пациентов. В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлен 2511 пациентам.

Также в Ульяновской области скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего в регионе умерли 898 человек.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов со ссылкой на прогноз Всемирной организации здравоохранения отмечал, 2021 год станет еще одним годом борьбы с COVID-19, а окончание пандемии ожидается в начале 2022 года.