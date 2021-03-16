Тирана, , 21:21 — REGNUM В Албании 16 марта в результате обследования 3005 человек выявили 475 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 578 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны. Еще 2666 человек прошли вакцинацию от коронавируса. Хотя бы одну дозу вакцины уже принял 30,031 гражданин страны.

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При этом если за январь было выявлено около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, то в феврале — уже почти 30. Все это свидетельствует об агрессивных темпах распространения инфекции в стране.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 118 492 случая заражения коронавирусом. 81 810 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2077 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 17 пациентов с COVID-19 в возрасте от 54 до 86 лет. Лечение от COVID-19 проходит 34 605 человек (в 3 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины в Тиране. После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании перестало расти и колеблется около отметки в 35 тысяч. На стационарном лечении находится 445 пациентов. 17 пациентов подключены к аппарату ИВЛ.

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