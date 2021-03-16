Москва, , 11:53 — REGNUM Среди школьников из разных уголков России стартовал всероссийский конкурс видеороликов «Страна открытий», сообщили в Ростуризме.

Принять в нем участие могут подростки в возрасте 15−17 лет. С 9 марта по 11 апреля нужно снять видеоролик не более трех минут о самых красивых местах своего города, интересных для туристов, и прислать на конкурс.

Итоги конкурса «Страна открытий», подведут в конце апреля. Все финалисты получат призы от партнеров конкурса, а победители отправиться в путешествие на уникальном детском поезде РЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей на возобновление программы туристического кешбэка.

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