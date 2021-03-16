Иерусалим, , 12:28 — REGNUM Существующие вакцины от коронавируса справляются с южноафриканским штаммом, заявил израильский координатор борьбы с коронавирусом профессор Нахман Аш в интервью Ynet 15 марта.

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Комментируя вопрос о том, можно ли сравнивать эффективность вакцин против «британского» штамма и южноафриканского (первому вакцины противостоят), Аш подчеркнул, что вакцины эффективны в обоих случаях. При этом случаи мутации выявляются нечасто, так, южноафриканский штамм найден лишь у 1−2% заразившихся. Для сравнения, лондонский вариант коронавируса намного более заразен, в силу чего выявляется чаще.

«Я не очень обеспокоен присутствием южноафриканского штамма, поскольку вакцины с ним справляются. Если мы увидим, что вакцинированные заражаются им, придется заказать у Pfizer обновленный препарат», — говорит профессор.