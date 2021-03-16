Архангельск, , 11:52 — REGNUM В Архангельске после гибели адвоката Леонида Кожевникова, возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Напомним, тело Кожевникова было обнаружено после пожара в его частном доме. Экспертиза показала, что смерть мужчины наступила не от отравления угарным газом.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств гибели мужчины. Назначены необходимые экспертизы», — сообщили в ведомстве.

По данным СМИ, погибший вел активную адвокатскую деятельность, в работе у Кожевникова было около 60 дел.