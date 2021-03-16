Иерусалим, , 12:19 — REGNUM Показатели заболеваемости СОVID-19 в Израиле находятся на спаде, заявила глава Службы общественного здравоохранения доктор Шарон Эльрои-Прайс на брифинге 15 марта.

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По словам Эльрои-Прайс, падают важные показатели заболеваемости, в том числе индекс распространения (коэффициент R, который показывает, сколько человек может заразить один носитель вируса). Она связывает эту позитивную статистику с рекордными темпами вакцинации: как известно, в Израиле с его населением чуть больше 9 млн обе дозы вакцины получили уже более 4,2 млн человек.

Эльрои-Прайс указала, что вакцина Pfizer эффективна в 94% случаев, и привитые этим препаратом не обязаны тестироваться на коронавирус, если они контактировали с зараженным, но не имеют никаких симптомов. К появлению новых штаммов, которые могут быть завезены в страну с открытием авиасообщения, по её словам, минздрав готовится.