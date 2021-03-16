Приштина, , 18:04 — REGNUM Член президиума одержавшей победу на досрочных парламентских выборах 14 февраля в Косово партии «Движение за самоопределение» Альбулена Хаджиу прокомментировала известие об убийстве мужчиной своей бывшей супруги.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хаджиу оказалась возмущена несвоевременной реакцией властных институтов, оказавшихся неспособных предотвратить убийство женщины, и заявила, что «преступная небрежность должна быть наказана».

В воскресенье, 14 марта, мужчина в возрасте 44 лет убил свою бывшую супругу, а затем и себя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, профильные структуры в ЕС обратили внимание на негативное влияние пандемии коронавируса на ситуацию с семейным насилием в европейских странах.