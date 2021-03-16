Улан-Удэ, , 11:50 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ насчитывается 50 тыс. кв. метров ям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, больше всего колдобин на улицах Борсоева, Мерецкова, Терешковой и других, проспекте 50-летия Октября, а также на мосту «Бегущая лань».

Эти участки будут ремонтироваться в первую очередь. Ямочный ремонт начнётся в начале апреля, а работы будет проводить комбинат по благоустройству города. В настоящее время специалисты обследуют наиболее проблемные места.

«Таким образом, мы замкнем весь сервисный цикл обслуживания дорог. Комбинат и убирает, и подсыпает, теперь будет и ремонтировать. Так будет качественнее и быстрее. Не будем зависеть от проведения торгов, от выбора подрядчиков», — отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

По словам начальника отдела содержания автодорог администрации Игоря Мункуева, это позволит уйти от практики, когда выкопанная яма простаивала неделю перед тем, как её заделывали. Чиновник заверил, что заделывать ямы и трещины будут в тот же день.

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