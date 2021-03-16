Тирана, , 17:50 — REGNUM Кандидат от правящей Социалистической партии на пост депутата парламента Албании инженер Люльета Бозо привлекла к себе внимание заявлениями в эфире телепередачи Dekalog на канале RTSH.

Политик выразила убежденность в том, что, если взвесить все плюсы и минусы, то позитивных сторон у 45-летнего правления социалистической партии было больше, чем негативных.

Напомним, в Албании с 1944 по 1985 год Албанскую партию труда возглавлял Энвер Халиль Ходжа, после смерти которого социалисты находились у власти до 1990 года. В современной прозападной Албании принято называть правление Ходжи исключительно периодом диктатуры.

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