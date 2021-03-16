Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Среди десятков тысяч человек, стремящихся к южной границе США через Мексику, есть не только мигранты из Центральной Америки, но и возможные террористы, об этом 15 марта заявил ряд законодателей-республиканцев, сообщает New York Post.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм обращал внимание на то, что в будущем из тех несовершеннолетних мигрантов, которые сегодня пересекают американскую границу, могут выйти террористы.

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«Люди, которые находятся в списке наблюдения за терроризмом, теперь начинают пользоваться южной границей», — предостерег член палаты представителей республиканец Джон Катко.

«Нам нужно проснуться», — добавил он.

С таким тревожным заявлением республиканец выступил в городе Эль-Пасо, штат Техас, в ходе пресс-конференции. Вместе с ним в ней принял участие лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти и ряд других республиканцев. Маккарти, ссылаясь на агентов таможни и пограничной службы, которые проинформировали законодателей незадолго до пресс-конференции, отметил, что среди тех, кто пересекает границу, есть не только мигранты из Центральной Америки, но и выходцы из Ирана, Йемена, Шри-Ланки и Китая, а также других стран.

Ранее Маккарти отмечал, что отправил Байдену письмо с просьбой о встрече по поводу пограничного кризиса, но даже не получил ответа.

«Я подумал, может, он обратится к нам, может, он назначит встречу, — сказал Маккарти. — Он даже не признал, что получил письмо, не говоря уже о кризисе, созданном его политикой».

Федеральный пограничный координатор Роберта Джейкобсон признала, что неоднозначные сообщения администрации Байдена могут способствовать росту числа мигрантов, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что администрация могла бы делать больше для предотвращения притока мигрантов. Но обе они отказались охарактеризовать нарастающую ситуацию как кризис.

Напомним, кризисом ситуацию на южной границе США назвала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, отметив, тем не менее, что вина за подобное развитие событий лежит исключительно на администрации бывшего президента Дональда Трампа.

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