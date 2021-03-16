Москва, , 11:48 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский осудил позицию профильных министерств, которые выступили против законопроекта о беби-боксах, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

«Все профильные министерства выступили против беби-боксов», — сказал Жириновский.

Парламентарий выступил против того, чтобы младенцы «валялись» на помойках, а беби-боксы, по его мнению, помогут сохранить жизни.

Депутат Госдумы также предложил «наказание» министрам.

«Как придет новая партия министров — только за это утверждать не будем», — грозит Жириновский.

Госдума получила новые полномочия по утверждению глав ряда министерств, в том числе главы Минтруда, Минздрава и Минпросвещения.