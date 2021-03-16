Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM В Санкт-Петербург за февраль 2021 года произошло 314 дорожно-транспортных происшествий, причём 276 из них (88%) — из-за нарушений водителями правил дорожного движения. По сравнению с тем же периодом 2020 года, зарегистрированных ДТП стало в полтора раза меньше. Об этом 16 марта сообщили в Смольном.

В результате февральских (2021 года) ДТП погибли 12 и пострадали 359 человек.

«Аварийность, и количество пострадавших существенно сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в феврале 2020 года произошло 509 ДТП, в которых погибло 14 человек и пострадало 584», — уточнили в администрации города.

Также в Смольном указали, что по сравнению с февралем прошлого года более чем в полтора раза уменьшилось и количество аварий из-за нарушений водителями правил дорожного движения, в феврале 2020 года таких ДТП было 425.

В феврале текущего года комплексы фотовидеофиксации в Санкт-Петербурге зафиксировали около 90 тыс. нарушений правил дорожного движения. Самыми многочисленными были нарушения скоростного режима — 85,5 тыс. (94% от всех нарушений). На втором и третьем месте — проезд на запрещающий сигнал светофора (1,2 тыс.) и нарушения требований остановки/стоянки (570).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за первые два месяца 2021 года показатель дорожной аварийности с участием несовершеннолетних пешеходов снизился на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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