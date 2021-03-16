Москва, , 11:47 — REGNUM Правительство России направит регионам дополнительно 2,7 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных COVID-19, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Ранее на эти цели из федерального бюджета было направлено более 10,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 16 марта, глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ заявил, что правительство внесёт на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на включение в национальный календарь прививок вакцинации от COVID-19.