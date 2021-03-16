Санкт-Петербург, 16 марта, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Руководитель фракции «Единой России» в петербургском Законодательном собрании Александр Тетердинко и вице-спикер Заксобрания Сергей Соловьев попытаются баллотироваться в Госдуму на сентябрьских выборах. Как сообщили ИА REGNUM в партии, оба уже подали документы на праймериз.

Er.ru Александр Тетердинко

Они стали первыми кандидатами, которые подали документы для участия в предварительном голосовании, утверждают в петербургском отделении ЕР.

Тетердинко нацелился на Западный одномандатный округ №212, отметив, что там накопилось достаточно проблем и пора привлекать думский ресурс единороссов.

«Одна из главных проблем — отсутствие станции метро. Красносельский, Петродворцовый районы задыхаются без строительства новых станций метрополитена. И я считаю своей основной задачей добиться их финансирования на федеральном уровне. Кроме того, Красносельский район — это район массовой жилой застройки, где наблюдается серьезная нехватка объектов социальной инфраструктуры, в том числе нет в достаточном количестве школ и детских садов. И этой проблемой я также намерен заниматься», — сказал Александр Тетердинко.

Сергей Соловьев подал документы на праймериз по Центральному одномандатному округу №216. Это исторический центр Петербурга. Заметим, Соловьев давно «курирует» муниципалитеты Адмиралтейского района. В случае своего избрания в Госдуму Соловьев намерен добиваться финансирования реконструкции исторической застройки.

«Исходя из обращений избирателей, можно сказать, что одной из главных проблем на этой территории является содержание жилищного фонда. Большинство обращений связаны с жилищно-коммунальной сферой, поэтому мы планируем подготовить программу, чтобы выделить федеральные средства на реконструкцию исторического центра Санкт-Петербурга», — заявил он.

Напомним, выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» продлится до 29 апреля. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.