Новосибирск, , 11:47 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 16 марта, подписал постановление о необходимости создания лесного парка «Заельцовский бор». Парк площадью около 9 212 га появится на территории Новосибирского района и города Новосибирска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Создание новой особо охраняемой природной территории — лесного парка «Заельцовский бор» — имеет значение не только для сохранения лесов, он также важен для создания благоприятных условий для туризма и отдыха», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии области Андрей Даниленко.

Уточняется, что парк будет создан с учётом необходимости сохранения лесов, являющихся частью природно-экологического каркаса Новосибирской агломерации и имеющих особое рекреационное значение для новосибирцев.