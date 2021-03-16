Чита, , 11:46 — REGNUM В бюджете Забайкальского края на 2021 год предусмотрено увеличение финансирования мероприятий, реализуемых в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Как сообщает сегодня, 16 марта, пресс-служба правительства региона, на эти цели будет выделено 68 миллионов рублей, что на 13 миллионов рублей больше, чем во 2020 год.

Помимо проведения основных работ по расчистке русел рек, средства планируется потратить на разработку проектно-сметной документации по регулированию русла реки Кия в районе города Шилки.

Как пояснила глава краевого минфина Вера Антропова, в марте уже перечислено 12 миллионов рублей. Из них 4 миллиона рублей предназначено для оплаты работ по регулированию русла реки Акши в селе Урей, 8 миллионов рублей — на расчистку и углубление реки Читы на участке от моста по улице Ковыльной до устья.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Забайкалья на ближайшие три года запланированы в объёме 84 миллиардов рублей (рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%). При этом, собственные доходы планируются в объёме 45 миллиардов рублей, рост — 3,5 миллиарда рублей. Расходы на социальные программы составят 65% от средств бюджета.

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