Рамалла , , 17:27 — REGNUM Пресс-секретарь главы палестинской администрации Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейнех 15 марта осудил открытие посольства Косово в Иерусалиме (Восточный Иерусалим — часть Палестины), назвав его «нарушением международного права», сообщает албаноязычное отделение «Радио свободная Европа» (СМИ — иностранный агент).

Открытие косовского посольства в Иерусалиме было одним из обязательств, взятых Косово в рамках Вашингтонских соглашений о нормализации экономических отношений с Сербией от 4 сентября, и было буквально навязано марионеточному правительству Авдуллы Хоти Дональдом Трампом.

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Напомним, открытие посольства Косово в Иерусалиме уже отсудили Турция, Иордания и Евросоюз. Тем не менее, сохраняется вероятность того, что новое правительство Косово отменит это решение уходящего правительства.

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