Лима, , 11:45 — REGNUM Обязательный карантин для иностранных туристов отменили в Перу, однако российским путешественникам попасть в эту страну весьма непросто. Об этом сообщает 16 марта Ассоциация туроператоров России (АТОР).

От всех иностранцев, въезжающих в Перу, требуют справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Его нужно сдать не ранее, чем за 72 часа до твылета. Также туристов просят заполнить онлайн-форму о состоянии здоровья. В аэропортах и самолётах обязательно ношение масок.

Министерство внешней торговли и туризма Перу анонсировало перезапуск туристического сектора в апреле. В стране уже действуют туристические поезда Perurail, а древний город Мачу-Пикчу открыт для ограниченного посещения.

Добраться до Перу из России пока сложно. Ранее туристы летали в Лиму через Мадрид, Париж и Лондон, но сейчас эти европейские хабы не обслуживают рейсы в Перу.

Долететь до этой республики можно через город Майами в США, но такой вариант доступен только обладателям действующих американских виз. В мае перелёт по направлению Москва-Майами-Лима обойдётся путешественнику по меньшей мере в 279 тыс. рублей.

В организации рекомендуют подождать, пока самолёты до Перу снова будут летать из европейских стран.