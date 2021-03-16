Чебоксары, , 11:44 — REGNUM В Чувашии снижается прирост официально выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 16 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 22 125 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 39. Отметим, что на 15 марта также было официально выявлено 39 носителей коронавируса. Напомним, что в марте максимальный суточный прирост — 54 случая заражения коронавирусом.

Вылечились 20 208 пациентов, в том числе за сутки выписаны 27 человек. Доля выздоровевших составила 91,3%. В настоящее время от COVID-19 лечатся 796 пациентов.

Кроме того, в Чувашии подтверждено ещё четыре летальных исхода от COVID-19. Всего в республике умер 1121 пациент с коронавирусом.

Отметим, что за неделю, с 8 по 15 марта, за скорой медицинской помощью обратилось 7,5 тыс. человек. В больницы доставлено 3,7 тыс. человек. 1,9 тыс. вызовов было к пациентам с болезнями системы кровообращения.