Тирана, , 17:15 — REGNUM 15 марта президент Албании Илир Мета опубликовал сообщение для СМИ, в котором обвинил мэрию Тираны в осуществлении «самосуда» в отношении перешедшей в оппозицию партии «Новое демократическое веяние».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик представил журналистам текст соглашения об аренде помещения между мэрией и «Новым веянием», согласно которому все недоразумения должны решаться «по взаимопониманию», а в случае возникновения разногласий — в административном суде.

Напомним, 12 марта представители мэрии заявили, что штаб-квартира «Нового веяния» должна быть освобождена (партия снимала помещение в аренду у мэрии), и в офис «Нового веяния» явились полицейские, требуя освободить помещение.

Мэр Тираны является представителем партии власти — Социалистической партии. Требование об освобождении посещения было предъявлено «Новому веянию» спустя несколько дней после расторжения «Новым веянием» коалиции с Социалистической партией, а потому деятельность мэрии была осуждена президентом как оказание давления на оппозицию и «самосуд», поскольку для решения вопроса были приняты силовые, а не правовые меры.

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