Оренбург, 16 марта, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Оренбурге вандалы в очередной раз повредили памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину. С пьедестала сорваны и разбиты гранитные плиты. Департаменту градостроительства и земельных отношений горадминистрации предстоит оценить объем повреждений и устранить последствия инцидента, сообщили в мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Повреждённый вандалами памятник Ю.А. Гагарину

В настоящее время полиция проводит проверку по факту вандализма и устанавливают личности правонарушителей.

Стоит отметить, что с начала 2021 года это уже второй случай осквернения памятника. В феврале злоумышленники закрасили автограф Юрия Гагарина, размещенный на пьедестале. В этот раз вандалы пошли дальше, гранитные плиты сорваны и разбиты, в том числе и та, на которой факсимиле космонавта.

Пресс-служба администрации Оренбурга Разбитая плита с факсимиле Юрия Гагарина

«Знаковая для всего прогрессивного человечества дата первого полета человека в космос будет отмечаться 12 апреля. Юрий Гагарин для Оренбурга всегда был не просто покорителем космоса, а родным человеком. Оренбуржцы искренне считают его «своим» и гордятся тем, что он учился и жил в Оренбурге. Повреждение памятника Гагарину — это не просто разбитый гранит, это надругательство над нашей историей, нашими героями. Такие действия не должны оставаться безнаказанными», — подчеркнули в мэрии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 2021 год запланирован ремонт и реставрация памятника Юрию Гагарину. Уже объявлен аукцион. За работы администрация Оренбурга готова заплатить более 7 млн рублей.