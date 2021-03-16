Стокгольм, , 11:48 — REGNUM Тот, кто мог подумать, что «Америка прежде всего» отправился в небытие, теперь разочарованно смотрит перед собой в недоумении. Что касается вакцины от COVID-19, то Джо Байден ничуть не лучше своего предшественника Дональда Трампа. Об этом в свой авторской статье сообщил журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон.

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«Когда почти два месяца назад Джо Байден был назначен новым президентом Соединенных Штатов, Европа приветствовала его. Наконец-то, старые добрые отношения с Вашингтоном можно восстанавливать. Наконец-то, закончилась политика первенства Америки, которая преобладала в течение четырех лет пребывания Трампа в Белом доме. Соединенные Штаты и Европейский союз будут вместе с остальным миром бороться с пандемией коронавируса.

Это была мечта. Но реальность чуть-чуть поменялась.

В настоящее время в США в морозильниках хранится от 10 до 30 миллионов доз вакцины AstraZeneca. Но эта вакцина не используется, потому что США еще не одобрили ее. Нет даже даты, когда может произойти утверждение.

США даже не нуждаются в вакцине Astra Zeneca, потому что у них есть собственное производство вакцин Moderna и Pfizer. Кроме того, в последние недели была одобрена еще одна вакцина собственного производства от Johnson & Johnson.

В общей сложности Соединенные Штаты уже вакцинировали 20% своего населения и зарезервировали себе такое количество вакцины, что этого достаточно, чтобы вакцинировать взрослое население страны дважды. Уровень вакцинации в ЕС составляет в среднем около 7%.

Но когда ЕС попросил Соединенные Штаты получить неиспользованные дозы вакцины AstraZeneca, в ответ получил отказ.

Пресс-секретарь Байдена Джейн Псаки объявила, что, по мнению президента, его первая обязанность — обеспечить американский народ вакцинами. Только тогда уместно помочь остальному миру», —написал Ханссон.

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