Самара, , 11:46 — REGNUM Областной чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Самарской области. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба регионального правительства.

Открытие чемпионат состоялось на территории Самарского государственного колледжа. В текущем году в этом мероприятии принимают участие порядка 600 школьников, студентов. В чемпионате также участвуют и специалистов старше 50 лет в рамках первенства «Навыки мудрых».

В этом году соревнования пройдут по 59 направлениям, в том числе по «Правоохранительной деятельности», «Цифровой метрологии» и «Неразрушающему контролю».

Отмечается, что областной чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) будет проходить до 20 марта. Победители станут участниками национального чемпионата, который пройдет в Уфе 21−25 июля 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 2021 году пройдет в Уфе в очном режиме.

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