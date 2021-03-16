Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM Ещё 246 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Ростовской области за прошедшие сутки, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 16 марта. Это на два случая меньше, чем днём ранее.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 38 муниципальных образований Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (94). 27,6% заразившихся — люди старше 66 лет, 5,7% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области выявили 77 225 носителей коронавируса.

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