Скопье, , 12:54 — REGNUM Вызванный пандемией COVID-19 экономический кризис привел к сокращению спроса на ряд товаров. Так, в стремлении сэкономить потребители — как физические, так и юридические лица, так стали реже приобретать новые автомобили.

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15 марта албанское новостное агентство Koha опубликовала статью, в которой отмечается, что в 2020 году Северная Македония импортировала 5172 автомобиля, что почти на 1000 единиц или на 18% меньше, чем в 2019 году (6341 единиц). Власти страны намерены предпринять меры по поддержке закупок новых автомобилей — причем, как традиционных, так и электромобилей.

Падение спроса на автомобили наблюдается во всей Европе: если в 2019 году было закуплено 13 млн автомобилей, то в 2020 — меньше десяти млн. Самый резкий спад потребления новых автомобилей отмечается в Хорватии — 43%, за ней следуют Болгария — 37%, Испания — 32%, Греция — 30%, Франция и Австрия — 25%, Бельгия — 21,5%, Германия и Нидерланды — 19%.

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