Челябинск, , 11:42 — REGNUM В Челябинской области на лечении находятся 4953 больных COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

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За последние сутки количество пациентов упало ниже пяти тысяч. Всего с начала пандемии выздоровели 47 399 пациентов.

Подтверждено 137 новых случаев заражения, а за весь период пандемии — 54 605. За сутки зафиксировали смерть десяти человек с коронавирусом, в том числе от ковида — девяти.